Ердоган: Русия и Украйна все още не са готови за лидерска среща

Турският президент Реджеп Ердоган отговори на журналистически въпроси в самолета на връщане от Китай, където участва в среща на Шанхайската организация за сътрудничество и проведе редица двустранни срещи, включително и с руския президент Владимир Путин. След срещата си с Путин и телефонните разговори с украинския президент Володимир Зеленски Ердоган смята, че двете страни все още не са готови за лидерска среща, предаде турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

„По време на срещата ни с руския президент Владимир Путин обсъдихме какво може да бъде направено, за да може войната между Русия и Украйна да приключи със справедлив мир. Обсъдихме също така двустранното сътрудничество в областта на енергетиката. Турция казва от самото начало, че войната между Русия и Украйна може да приключи с преговори. Срещите в Истанбул са най-голямото доказателство за това. Нашето желание е да повишим нивото на преговорите. Надеждата за мир трябва да се превърне в търсене на решение и трайни резултати. Затова нещата трябва да бъдат поети от лидерите", заяви Ердоган.

"С Путин обсъдихме какви са заключенията му от срещата с Доналд Тръмп в Аляска и какво си е мислил по време на срещите. Срещата му с Доналд Тръмп беше много важна. Както чух мнението на Путин по този въпрос, така се чух и с украинския президент Володимир Зеленски по телефона. Имах възможността да разбера какво е мнението и на двамата, както и отново да обсъдим срещата в Аляска. Намирам за зрял подхода и на Путин, и на Зеленски. Когато казах (на Зеленски – бел. ред.), че да има инициатива за продължаване на Истанбулския процес в Турция, той каза: защо не? Но те (Русия и Украйна – бел. ред.) все още не са готови за това. Войната между Русия и Украйна може да приключи само с диалог с желание за мир“, добави турският президент.

Коментирайки геополитическата роля на Европа и Турция, турският президент определи като изключително ценна стратегия срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин в Аляска, както и срещата между украинския президент Володимир Зеленски, европейските лидери и Тръмп в Белия дом. Ердоган почерта, че Турция е в контакт с всички страни.

„Ние сме страна, която подсили почвата за диалог по време на преките преговори в Истанбул. Както знаете, постигнахме конкретни резултати със зърнената сделка и размяната на пленници. Смятаме, че това е най-правилният подход и няма да се откажем от него. Продължаваме с конкретните стъпки в това отношение. При всяка моя среща с Путин говоря, както за зърнената сделка, така и за размяната на пленници и ще продължавам да държа това да бъде част от дневния ред. Турция е пример с това, че от началото на войната продължава да разговаря и да се среща и с двете страни, спечелила е доверието и на двете страни“, заяви Ердоган.

Ердоган коментира днес отказа на САЩ да издадат визи на палестинския президент Махмуд Абас и на още 80 палестинци, което на практика възпрепятства участието им на Общото събрание на ООН. Това се случва на фона на готовността на много държави да признаят Палестина, предаде турската държавна телевизия "ТРТ Хабер".

„Това решение на САЩ е несъвместимо с причината за съществуване на ООН. Считаме, че то трябва да бъде незабавно преразгледано. ООН съществува, за да бъдат обсъдени глобалните въпроси и да бъдат намерени решения за тях. Отсъствието на Палестина от Общото събрание на ООН може да направи доволен само Израел. Това е Общо събрание, на което все още не са утвърдени дневният ред и участниците. Исках да разговарям по тази тема в генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, но за съжаление и двамата не намерихме възможност за това. Искам да чуя и неговото мнение, защото ситуацията (в Газа – бел. ред.) не настъпи внезапно. Има жертви в Палестина, както и такива, които плачат с кървави сълзи, докато виждат случващото се. Трябва да бъдат предприети стъпки за спазване на законите и техните права", заяви Ердоган и допълни, че от началото на войната в Газа са загинали 60 хиляди души, а ранените достигат 150 хиляди.

Президентът на Турция определи участието на страната на ШОС като знак за значението, което Турция отдава както на организацията, така и на отношенията си с азиатските държави.

„Населението на десетте държави, които са членове на Шанхайската организация за сътрудничество, достига 3,8 млрд. души, а икономиките им наближават 30 трилиона долара", подчерта Ердоган.

Той припомни, че организацията, създадена през 1996 г., играе ключова роля за решаването на регионални и глобални въпроси.

В този контекст турският президент заяви, че отново е повдигнал пред лидерите в Китай въпроса за ситуацията в Газа.

„Китай е наясно с регионалното значение на Турция. Затова вижда Турция като важен актьор. Ще продължаваме да развиваме отношенията си с Китай. От икономиката през дигиталните технологии и енергетиката. Не разглеждаме света само като Изток – Запад. Постоянно казваме, че трябва да бъдат създадени мостове между Изтока и Запада. В свят, в който международната система е запушена, нормализирането минава само и единствено през справедливостта", подчерта Ердоган.