Буркина Фасо криминализира хомосексуалността

Минималното предвидено наказание е две години лишаване от свобода плюс глоба СНИМКА: Pixabay

Парламентът на Буркина Фасо прие закон, забраняващ "хомосексуалните практики", които вече ще се наказват с лишаване от свобода до пет години, обяви днес министърът на правосъдието Едасо Родриге Баяла, цитиран от ДПА. 

Минималното предвидено наказание е две години лишаване от свобода плюс глоба.

Рецидивисти, които нямат гражданство, ще бъдат експулсирани от страната с 23 милиона жители, която от 2022 г. се управлява от военна хунта, съобщи ДПА, цитирана от БТА. 

Според неправителствената правозащитна организация "Хюман Райтс Уоч" хомосексуалността вече е криминализирана в над 30 от 54-те държави в Африка. 

Минималното предвидено наказание е две години лишаване от свобода плюс глоба СНИМКА: Pixabay

