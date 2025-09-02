Ще съдят Жерар Депардийо за предполагаемо изнасилване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френската актриса Шарлот Арну написа в социалните медии, че актьорът Жерар Депардийо е бил призован да се яви на съд за предполагаемо изнасилване, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Прокуратурата в Париж потвърди, че разследващият съдия е постановил, че делото трябва да бъде предадено на съд, след като Арну публикува новината в профила си в Инстаграм. Не е посочена дата за съдебното заседание, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Адвокатът на 76-годишния Депардийо не отговорил веднага на отправено запитване за коментар.

Актьорът отрича да е извършил престъпление. Жерар Депардийо е разследван по подозрение в изнасилване и сексуално посегателство по случая от 2022 г.

Актрисата Шарлот Арну по-късно разкри, че тя стои зад тези обвинения, като каза, че не може да понесе да мълчи повече. "Чувствам се облекчена", написа 29-годишната Арну в Инстаграм.

През май съд в Париж призна Жерар Депардийо за виновен в отделно дело за сексуално посегателство над две жени на снимачната площадка и му наложи 18-месечна условна присъда.

Шарлот Арну присъстваше в съда по-рано тази година, за да следи процеса.