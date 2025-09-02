ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерц ще предложи Женева като място за руско-украински преговори

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че ще предложи Женева като място за организиране на преговори за прекратяване на огъня между Русия и Украйна. Той поясни, че ще лансира идеята на предстоящата в четвъртък среща с участието на около 30 страни, посветена на обсъждането на следвоенните гаранции за сигурност за Киев, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

"Женева би била подходящо място за споразумение за спиране на огъня", каза Мерц на обща пресконференция днес с швейцарския президент Карин Келер-Зутер. "Вдругиден отново ще предложа на така наречената коалиция на желаещите да бъдат отправена покана (на Женева)."

Коалицията на желаещите, сформирана от Франция и Великобритания, от месеци се опитва да очертае планове за това с какво отделните страни биха могли да допринесат за предотвратяване на ново руско нападение срещу Украйна след сключването на мира.

В четвъртък Франция ще бъде домакин на поредния кръг преговори от този формат. В рамките на него ще бъде обсъдена подкрепата за сигурността на Украйна в случай на прекратяване на бойните действия и ще бъде осъдено нежеланието на Москва според съюзниците да преговаря, отбелязва Ройтерс.

