Почина архитектът Ханс Щиман, оформил облика на обединен Берлин

Ханс Щиман, архитектът, ръководил реконструкцията на Берлин след обединението на Германия, почина на 84-годишна възраст, предаде ДПА.

Асоциацията на архитектите и инженерите на Берлин-Бранденбург потвърди смъртта на Щиман във вторник. Между 1991 г. и 2006 г. той бе директор на строителството в Сената - общинското управление на обединения град след падането на Берлинската стена през 1989 г.

В съобщение за кончината на архитекта вестник "Франкфуртер Алгемайне цайтунг" подчертава, че никой друг градоустройствен специалист не е оказал такова влияние върху имиджа на голям германски град през последните 50 години.

Ханс Щиман изиграва решаваща роля във възстановяването на центъра на града, силно разрушен през Втората световна война и изграждането на Берлинската стена, а също така участва и в големи проекти като новия "Потсдамер плац", "Паризер плац" около Бранденбургската врата и развитието на "Сити вест" около известната търговска улица "Курфюрстендам".

Щиман нарича „критична реконструкция“ своята философия, която включва интензивното използване на камък и решетъчни фасади. „Не съм диктатор на вкуса само, защото имам доста добра способност да различавам добра от лоша архитектура“, казва веднъж архитектът. Въпреки това "Франкфуртер Алгемайне цайтунг" не спестява и критиките към работата на Щиман в Берлин заради нейния еднообразен и тромав стил, но като цяло, според вестника, успехите преобладават над неуспехите му, отбелязва ДПА.

Ханс Щиман е починал в родния си град Любек на 30 август.