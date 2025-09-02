Американски съдия блокира разполагането на войници в Калифорния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американски федерален съдия блокира днес разполагането на части на Националната гвардия за борба с престъпността в щата Калифорния по искане на правителството на президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Постановлението на съда в Северния окръг на Калифорния е издадено от окръжния съдия в Сан Франциско Чарлз Брейър, уточни агенцията, позовавайки се на съдебен документ.

Забраната за разполагане на Националната гвардия е в сила до 12-и септември.

През юни Брейър забрани временно на Тръмп да разполага гвардейци в Лос Анджелис, щата Калифорния.

Тръмп изпрати 4000 военнослужещи от Националната гвардия и 700 действащи морски пехотинци във втория по големина американски град в отговор на протестите срещу широкомащабните акции срещу имигрантите.

Разполагането на тези части повиши напрежението в мегаполиса и предизвика осъдителните реакции от страна на представители на Демократическата партия, според които републиканецът Тръмп използва военните, за да пречупи опозицията срещу твърдолинейната му имиграционна политика, отбелязва Ройтерс. Агенцията посочи, че тези действия са повдигнали правни въпроси относно правомощията на президента.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, който е виден демократ, обяви, че ще заведе дело с основанието, че разполагането на военни части в щата нарушава дългогодишните американски норми, както и така наречения Закон posse comitatus, който драстично ограничава използването на федерални войски за пресичане на противоправни действия в отделните щати.

Администрацията на Тръмп изложи на свой ред аргумента, че Конституцията на САЩ позволява на президента да използва военни в защита на федерални служители и федерална собственост като изключение от този закон.