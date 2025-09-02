Вучич се срещна с Путин в Пекин

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви днес в началото на срещата си с президента на Руската федерация Владимир Путин, че сътрудничеството на най-високо ниво с Русия във всички области е много важно за Сърбия, особено в областта на енергетиката и особено когато става дума за доставките на руски газ, предаде Танюг.

„Надявам се, че ще имаме възможност не само да запазим, но и да подобрим някои аспекти на сътрудничеството. Енергетиката е много значима за нас област и доставките на газ са много важни за нас“, каза Вучич в Пекин.

Той посочи, че благодарение на газопровода до Унгария, Сърбия е подобрила сътрудничеството си с Русия в областта на енергетиката, както и че допълнителни крачки напред в енергийния сектор ще бъдат постигнати с изграждането на нефтопровод между Сърбия и Унгария.

„Всички руски компании са добре дошли, всички, които биха искали да участват в инфраструктурни проекти в Сърбия“, каза Вучич пред сръбските медии.

Вучич благодари на Путин за възможността да се срещнат и му благодари за гостоприемството по време на приема в Москва на 9 май, пише БТА.

„Позволете ми да изразя личната си благодарност за Вашето уважение и подкрепа за запазването на териториалната цялост на Сърбия и да Ви благодаря за приятелското Ви отношение към сръбския народ“, каза Вучич.

В началото на срещата с руския президент Владимир Путин в Пекин Вучич заяви, че Сърбия е в много трудна ситуация и е под голям натиск от началото на украинската криза, но че независимо от това е успяла да запази принципната си позиция да не налага санкции на руската федерация.

„Стратегическото партньорство между Русия и Сърбия дава положителни резултати както за Москва, така и за Белград. Готови сме да работим заедно. Надявам се, че ще можем да обсъдим по-подробно икономическото сътрудничество“, каза Путин по време на разговорите.

Руският държавен глава заяви още, че Русия уважава независимата ориентация на Сърбия под ръководството на Вучич.

По време на разговора с Вучич в Пекин, където и двамата присъстват на честването на Деня на победата във Втората световна война, Путин обяви, че до края на годината ще се проведе още едно заседание на Съвместния комитет за търговия, икономическо и научно-техническо сътрудничество между Република Сърбия и Руската федерация.

Последния път Вучич и Путин се срещнаха в Москва през май, когато президентът на Сърбия присъства на честването на Деня на победата, а фокусът на разговора беше енергетиката, военнотехническото сътрудничество, двустранните отношения и здравеопазването.

От днес сръбският президентът Вучич е на посещение в Китайската народна република, където по покана на китайския президент Си Цзинпин ще присъства на честването на 80-годишнината от победата във Втората световна война.

По време на посещението си в Пекин президентът Вучич ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин, както и с други високопоставени китайски служители и представители на големи компании.

На 3 септември президентът Вучич ще присъства на голям военен парад по случай Деня на победата, като на парада са поканени лидерите на 26 държави.