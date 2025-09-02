Президентските избори в Ирландия ще са на 24 октомври

Президентските избори в Република Ирландия ще бъдат произведени на 24 октомври, петък, предадоха Пи Ей Мидия/ДПА.

Министърът на жилищното строителство, местното самоуправление и културното наследство Джеймс Браун ще внесе утре меморандум в кабинета с потвърждение на датата.

Браун е разговарял днес следобед с лидерите на коалиционното правителство - министър-председателя Михол Мартин, вицепремиера Саймън Харис и министъра без портфейл, отговарящ за транспорта - Шон Кани.

Президентските избори трябва да бъдат произведени в рамките на 60-те дни до изтичането на настоящия втори мандат на президента на Ирландия Майкъл Хигинс на 11 ноември, пише БТА.

За да бъде легитимен, всеки кандидат за президент трябва да бъде издигнат или от най-малко 20 депутати, или от членове на поне четири регионални управи. Задължително е да бъде ирландски гражданин на възраст над 35 години.

Към момента ляво ориентираната политически Катрин Конъли, която е независима, но е подкрепяна от редица опозиционни партии, и бившата министърка на социалната закрила, развитието на общностите и селските райони от партията "Фина Гейл" Хедър Хъмфрис са единствените кандидати, изпълнили споменатите условия.

Кандидатурата на Хъмфрис бе потвърдена, след като конкурентът ѝ Шон Кели се оттегли от надпреварата, преценявайки, че няма да успее да събере за номинацията си необходимите гласове от 20 души от парламентарната група на "Фина Гейл", от 25 общински съветници и от петима членове на Изпълнителния комитет на партията.

В същото време Хъмфрис бе единствената, която успя да се вмести в нужната квота, преди да изтече крайният срок за номинацията днес. Нейната кандидатура трябва да бъде утвърдена на партийната конференция на 13 септември, събота, с което ще бъде даден стартът на предизборната ѝ кампания.

Тя заяви, че "се радва" да приеме номинацията на партията "Фина Гейл" за президент на Ирландия.

"Обичам тази страна, тя ме направи всичко, което съм, и ми даде всичко, което притежавам", каза в изявление Хъмфрис.

"Фокусът на предизборната ми кампания ще бъде основан на житейския ми опит и молбата ми към гражданите е да ми гласуват доверие със своя вот за моята кандидатура за президент на тази велика държава", добави тя.

Партията "Шин Фейн", която сега е в опозиция, все още не е обявила дали ще подкрепи Катрин Конъли или ще издигне собствен кандидат.

Очаква се парламентарната група на партията "Фина Фойл", която участва в коалиционното правителство, да вземе решение за кандидатурата си в ранната есен. Водещи фигури в партията заявиха подкрепата си за бившия треньор по келтски футбол (нещо средно между футбол и ръгби - бел. ред.) Джим Гавин, докато в същото време евродепутатът от партията Били Келъхър изяви желанието да се кандидатира.