Въоръжен с метална пръчка и ножове рани петима във френски хотел, полицията го застреля (Снимки)

Мъж е бил застрелян от полицията в южния френски град Марсилия, след като нападнал петима души с нож в хотел, съобщи Би Би Си.

Мъжът е бил въоръжен с желязна пръчка и два ножа и е пренебрегнал предупрежденията на полицията да хвърли оръжията си, съобщават френски медии. Нападателят КАДЪР: Екс/@disclosetv

Свидетели разказват, че са чули изстрели пред ресторант за кебап, недалеч от стария пристанищен район на Марсилия.

Сред жертвите на нападението е собственикът на хотела, който се е скарал с въоръжения мъж, съобщава сайтът La Provence.