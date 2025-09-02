Въоръжен с метална пръчка и ножове рани петима във френски хотел, полицията го застреля (Снимки)

Мъж е бил застрелян от полицията в южния френски град Марсилия, след като нападнал петима души с нож в хотел, съобщи Би Би Си.
Мъжът е бил въоръжен с желязна пръчка и два ножа и е пренебрегнал предупрежденията на полицията да хвърли оръжията си, съобщават френски медии.
Свидетели разказват, че са чули изстрели пред ресторант за кебап, недалеч от стария пристанищен район на Марсилия.
Сред жертвите на нападението е собственикът на хотела, който се е скарал с въоръжения мъж, съобщава сайтът La Provence.
Потребители в социалната мрежа "Екс" пишат, че става дума за 35-годишен тунизийски гражданин, който крещял "Аллах Акбар", докато е извършвал нападението.