Бившият министър на отбраната Ангел Найденов е скептичен за мир в Украйна

Бившият министър на отбраната Ангел Найденов изрази скептицизъм за мира в Украйна. Според него няма резултат от дипломатическите усилия от последния месец.

„Нещата продължават както и преди – с масирани въздушни атаки към Украйна", каза той.

"Както и да определим случилото се със самолета на Урсула фон дер Лайен, трябва да има изясняване. Трябва да е ясно дали е технически проблем, дали е смущение на сигнала или е злонамерена намеса", каза Найденов пред NOVA NEWS. Той отбеляза, че това може да засегне и намиращите се наблизо военни въздушни бази и не е достатъчно обяснението, че във време на война е възможно да има смущения върху сателитните сигнали. Според него трябва да е ясно и дали става дума за пълно заглушаване на сигналите или става дума за изкривяване на данните.

Найденов отбеляза, че Литва е докладвала за 1022 случая за опити за заглушаване на GPS сигналите, като са идентифицирани 10 източника за такива смущения от територията на Калининград. Все пак бившият министър подчерта, че няма практика за съобщаване на подобни случаи и съответно няма статистика за тези инциденти. Ангел Найденов обясни, че България разполага с мониторингова система, която може да улови такива смущения, но не може да установи източника.

По отношение на репликата на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, че в началото на войната 1/3 от оръжието в Украйна е било от България, Найденов припомни, че това никога не е било тайна и е имало и други публикации по темата в европейската преса. Той уточни, че през 2024 г. износът на България на оръжие е 2 млрд. и 830 млн. евро, което е с 600 милиона евро повече от 2023 г. и с 200% повече от минали периоди. От този износ 2 млрд. и 200 милиона евро са за страни-членки на ЕС, което прави извода, че оттам те са влизали в Украйна.