Путин: Правителството на Тръмп се вслушва в руските аргументи за инвазията в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че правителството на американския му колега Доналд Тръмп се вслушва в аргументите на Кремъл за инвазията в съседна Украйна, и отбеляза, че Москва и Вашингтон са постигнали "взаимно разбирателство" по въпроса за конфликта, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Администрацията (на Тръмп) се вслушва в нас", заяви Путин, който е на посещение в Китай, като в същото време изрази съжаление, че предишният президент на САЩ Джо Байдън не е обръщал внимание на мотивите на Москва.

"Сега виждаме едно взаимно разбирателство, то е забележимо", заяви руският президент по време на двустранната си среща с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, последвала неговите разговори с китайския му колега Си Цзинпин в Пекин.

"Много сме щастливи по този случай и се надяваме, че конструктивният ни диалог (със САЩ) ще продължи", добави той.

В същото време Русия е заплашена от евентуални санкции от страна на Тръмп, който заяви, че е озадачен от липсата на съпричастност у Путин към насърчаваните от САЩ усилия за край на войната в Украйна и заплаши със "сурови последствия", които не ги конкретизира, отбелязва АП. Американският президент определи постигането на мир в продължаващата над три години война като един от дипломатическите си приоритети и прие Путин на среща в Аляска на 15 август.

По ключовия въпрос за следвоенни гаранции за сигурност на Украйна с цел възпиране на нова руска инвазия Путин заяви: "От моя гледна точка съществува възможност за постигане на консенсус."

Руският президент потвърди позицията на Москва, че няма да приеме членство на НАТО в Украйна, като същевременно отбеляза, че никога не е бил против присъединяване на Украйна към ЕС.

Той добави, че Русия "може да работи с нейните американски партньори" в Запорожката АЕЦ - най-голямата атомна електроцентрала в Европа и една от 10-те най-големи в света. Съдбата на съоръжението е основен повод за безпокойство в хода на настоящата война поради опасенията от ядрена авария, отбелязва АП.

Според Путин Москва може да работи по въпроса за Запорожката АЕЦ и с Украйна - "ако се появят благоприятни условия" за това.

Фицо на свой ред потвърди, че планира да се срещне в петък с украинския президент Володимир Зеленски.