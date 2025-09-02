"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Група украински деца беше върната от Русия и окупираните територии по инициатива на украинския президент Володимир Зеленски, съобщи днес украинският омбудсман Дмитро Лубинец, цитиран от ДПА.

Началникът на канцеларията на украинския президент Андрий Ермак уточни, че са върнати деца на възраст от 3 месеца до 18 години. "Години наред те са живеели под натиск и в страх", написа Ермак в "Екс".

Сред върнатите са дете с увреждания, както и майка с двамата си синове, които са били депортирани в Русия.

Лубинец и Ермак не уточниха броя на върнатите в рамките на тази инициатива, осъществена със съдействието на институцията на омбудсмана, други държавни органи и международни партньори.

Досега украински деца бяха връщани от Русия предимно чрез международно посредничество. Все по-често, обаче, деца успяват да се върнат сами на територии, контролирани от Украйна, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Според украински източници след руската инвазия през февруари 2022 г. над 19 000 украински деца и младежи са били принудително отведени от окупираните територии. По време на преките преговори с Русия в Истанбул Киев официално поиска 339 от тях да бъдат върнати, представяйки конкретен списък.

Международният наказателен съд в Хага издаде заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и комисаря по правата на децата към неговата канцелария Мария Лвова-Белова във връзка с предполагаемите депортации - обвинения, които Кремъл категорично отхвърля, припомня ДПА.