Китай събира "ос на раздора" срещу САЩ

Тръмп бесен заради близостта между премиера на Индия Моди и руския президент Путин

“Не разбирам защо Моди си ляга в леглото с Путин и Си Цзинпин, а е лидер на най-голямата демокрация в света”.

С тези думи реагира съветникът по търговията на американския президент Доналд Тръмп - Питър Наваро, по адрес на индийския премиер Нарендра Моди, който за първи път от 7 години посети Китай.

Причината - демонстрацията на силна близост между индиеца и руския президент Владимир Путин на срещата на страните членки на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

ПУТИН И МОДИ СНИМКА: РОЙТЕРС

Тази година тя се проведе в китайския пристанищен град Тянцин и трябваше да постави началото на усилията за

нов световен ред под ръководството на Пекин

Любопитни кадри показаха как Путин и Моди вървят ръка за ръка по червения килим, за да бъдат посрещнати от домакина Си Цзинпин.

Руският държавен глава и индийският премиер си разменяха любезности, докато влизаха в залата, където ги очакваха още 20 лидери. Срещата на ШОС бе обявена като начало на стратегическата алтернатива на глобалната система, доминирана от САЩ. Въпреки че страната му е в НАТО, на нея се появи дори турският президент Реджеп Ердоган.

В пряк удар по тарифната политика на САЩ Си откри срещата с думите: “Трябва да продължим да заемаме ясна позиция срещу хегемонията и силовата политика и да практикуваме истински международни отношения”.

СИ ЦЗИНПИН СНИМКА: РОЙТЕРС

Присъствието на Моди на тази анти-НАТО и анти-САЩ среща предизвика президента Тръмп яростно да критикува търговските отношения между Вашингтон и Ню Делхи.

“Това е напълно едностранна катастрофа. Малко хора разбират, че ние правим много малко бизнес с Индия, но те правят огромен бизнес с нас. С други думи, те ни продават огромни количества стоки, но ние им продаваме много малко. Индия също ни налага най-високите мита, отколкото на всеки друг неин търговски партньор”, заяви републиканецът.

ДОНАЛД ТРЪМП СНИМКА: РОЙТЕРС

Срещата на върха на ШОС в Тянцин позволи на Си Цзинпин да демонстрира политическата си сила на международната сцена. Той се надява на 3 септември

да се докаже и като военна алтернатива

на САЩ по време на грандиозния парад по случай 80-ата годишнина от победата над Япония през Втората световна война. Събитието трябва да се проведе на площад “Тянанмън” в Пекин.

За да наблюдават зрелището, до президента Си ще бъдат Путин и севернокорейският диктатор Ким Чен Ун заедно с лидерите на още 20 държави.

Присъствието на комунистически водач от Пхенян на китайски военен парад е историческо, тъй като то е първото от 1959 г. насам.

Единственият лидер от Европейския съюз и на страна-членка на НАТО, който ще присъства на честванията на годишнината в Пекин, е премиерът на Словакия Роберт Фицо. Сръбският президент Александър Вучич също е заявил участие. И двамата са известни с критиките си към установения от САЩ и Европа световен ред.

Според политически анализатори тази сбирка на най-големите противници на западния свят е своеобразна “ос на раздора”, която цели неговото разрушаване.