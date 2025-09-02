Арестуваха Греъм Линехан заради антитранс постове в Лондон, Мъск го подкрепи

Създателят на сериала Father Ted Греъм Линехан е бил задържан от петима въоръжени полицаи на летище "Хийтроу" заради три антитранс публикации. Създателката на поредицата за Хари Потър Дж. К. Роулинг и Илон Мъск оглавиха нарастващата вълна от недоволство срещу ареста му.

Писателката и милиардерът са сред няколкото известни личности, които се изказаха, след като Линехан беше арестуван веднага след като слезе от полет на American Airlines от Аризона до Лондон.

Ирландският сценарист на комедии, чиято успешна кариера беше провалена от антитранс възгледите му, казва, че е бил третиран като терорист, преди да бъде разпитан от полицията за три туита, които е публикувал през април, пише "Дейли Мейл".

Полицията в Лондон потвърди, че 57-годишният мъж е бил арестуван по подозрение в подбуждане към насилие около 13 часа вчера във връзка с публикации в социалната мрежа "Екс".

Мъск, главен изпълнителен директор на "Тесла" и "Екс", описа Великобритания като полицейска държава, а Роулинг избухна: „Какво, по дяволите, е станало с Обединеното кралство? Това е тоталитаризъм. Напълно осъдително." What the fuck has the UK become? This is totalitarianism. Utterly deplorable. https://t.co/CRl2n9rorh — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 2, 2025

Активистката се застъпи за Линехан само няколко седмици, след като той я обвини, че не го е подкрепила, след като е бил отстранен заради подобни възгледи.

От друга страна, Пиърс Морган обвини Великобритания, че се превръща в Северна Корея, Робърт Дженрик я разкритикува като пълна загуба на полицейско време, а Найджъл Фараж заяви, че ще повдигне въпроса за ареста, когато се срещне с съюзниците на Доналд Тръмп, за да обсъдят свободата на словото във Вашингтон тази седмица.

Арестът на Линехан е поредният в поредицата от репресивни полицейски реакции срещу "престъпления на мисълта", като през последните месеци бяха набелязани писатели, съветници и родители, които общуват в WhatsApp групи.

Най-известният случай на "туитър полиция" е този с Луси Коноли, съпругата на консервативен съветник, която беше освободена от затвора миналия месец, след като получи 31-месечна присъда за расистки туит след атаката в Саутпорт.

След ареста си Линехан твърди, че е бил откаран в спешното отделение, защото стресът почти го убил. И сподели, че кръвното му налягане е било измерено от медицинска сестра на над 200 mm Hg.

Създателят на Father Ted и The IT Crowd сподели туитовете, заради които, според него, полицията го е арестувала. Един от тях, от 20 април, гласи: „Ако мъж, идентифициращ се като транссексуален, се намира в пространство, предназначено само за жени, той извършва акт на насилие и злоупотреба. Направете скандал, извикайте полицията и ако нищо друго не помогне, ударете го в тестисите." Вторият туит, от 19 април, е снимка на транссексуален митинг с надпис: „Снимка, която можеш да помиришеш". Третият е продължение на този туит, в който се казва: „Мразя ги. Мизогини и хомофоби. Да ги е***".

Сдружението за свобода на словото заяви, че ще финансира правната защита на Линехан.