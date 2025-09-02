ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Изписаха бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани от болницата

Руди Джулиани КАДЪР: Екс/@RudyGiuliani

Руди Джулиани бе изписан от болницата, а състоянието му се подобрява, след като бе ранен, когато автомобилът, с който пътуваше, беше блъснат отзад на магистрала в Ню Хемпшър, предаде Асошиейтед прес.

Осемдесет и една годишният бивш кмет на Ню Йорк пострада миналата събота, малко след като спрял, "за да помогне на човек, който имал нужда от помощ", съобщи в изявление неговият говорител Тед Гудман. "Сега той е изписан от болницата и дълбоко оценява любовта, пожеланията и молитвите, които е получил", каза говорителят, цитиран от БТА. 

"Кметът също така изпраща благодарности на щатската полиция на Ню Хемпшър, парамедиците, болницата "Елиът" и всички лекари и медицински сестри, които му осигуриха постоянни грижи", добави говорителят.

Гудман е бил зад волана, а Джулиани е пътувал в колата, взета под наем, когато автомобилът бе ударен отзад на магистрала 93 от друг автомобил, управляван от 19-годишна жена, съобщи в изявление щатската полиция. И по двете превозни средства има много щети, се добавя в изявлението.

Гудман и 19-годишната жена са получили "наранявания, които не са животозастрашаващи" и са били откарани в болници за лечение.

Джулиани е бил откаран с линейка до най-близкия център за лечение на травми със счупен гръбначен прешлен, множество разкъсвания и контузии, както и наранявания на лявата си ръка и подбедрицата, написа в социалната мрежа "Екс" ръководителят на охраната на бившия кмет Майкъл Рагуса.

Щатската полиция заяви, че причините за катастрофата все още се разследват. Засега на никой от участниците в пътно-транспортното произшествие не са повдигнати обвинения.

