Доклад на ООН: Влошава се хуманитарната криза в Мианма при управлението на хунтата

Изостряне на хуманитарната криза заплашва Мианма, най-вече в щата Ракхайн, където е концентрирано малцинството на рохингите мюсюлмани, сочи доклад на Върховния комисариат на ООН по правата на човека, публикуван днес в Женева, предаде ДПА.

Докладът обръща внимание на "нарастването на убийствата, изтезанията, разрушаването на селища и масовото принудително разселване".

От военния преврат през 2021 г. насам са удостоверени убийствата на около 7100 души, извършени от армията, една трета от които са жени и деца, се казва в доклада, цитиран от БТА.

Има и улики за 26 случая на използване на химикали при направата на самоделни взривни устройства, включително торове.

Почти 30 000 души са задържани по политически причини, като над 22 000 от тях остават затворени без справедлив процес или гаранции за правосъдие от контролираните от военната хунта съдилища, посочва ООН.

С преврата бе свалено демократично избраното правителство на носителката на Нобелова награда за мир Аун Сан Су Чжи, припомня ДПА. Агенцията отбелязва, че по нейно време рохингите мюсюлмани също са били подложени на репресии.

Според доклада на ООН около 150 000 рохинги са избягали от Мианма в Бангладеш от ноември 2023 г. насам, присъединявайки се към близо 1 милион бежанци, които вече са били там. По данни на световната организация на територията на Мианма - преобладаващо будистка страна, все още живеят около 400 000 рохинги мюсюлмани.