ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Алкарас полуфиналист на US Open без загубен...

Времето София 25° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21220386 www.24chasa.bg

Зеленски: Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронта

2880
Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронтовата линия и все още извършва удари срещу цели в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Сега виждаме ново струпване на руски сили в някои участъци на фронта. Той отказва да бъде принуден да сключи мир", каза Зеленски във вечерното си видео обръщение, визирайки руския президент Владимир Путин.

Украинският държавен глава не даде повече подробности, но посочи, че "Русия продължава да извършва удари".

"Разбира се, ние ще отговорим на това", добави Зеленски.

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол