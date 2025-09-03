КМГ: Си Дзинпин произнесе важна реч на церемонията по повод 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия

Днес сутринта, в 9:00 часа пекинско време, на площад „Тянанмън" започна тържественото отбелязване на 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. В началото на церемонията китайският председател Си Дзинпин произнесе реч.

В речта си китайският председател Си Дзинпин призова народите по света да помнят историята и жертвите, да ценят мира и гледат към бъдещето.

От името на ЦК на ККП, ОСНП, Държавния съвет, КНПКС и Централна военна комисия Си Дзинпин отдаде почит към ветераните, участвали в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия, както и към всички китайци в страна и по света, дали своя принос за победата срещу Япония.

Той изрази сърдечна благодарност и на чуждестранните правителства и обикновени хора, подкрепили китайския народ в борбата му срещу агресията.

Си Дзинпин посочи, че Китайската народноосвободителна армия (КНОА) винаги е била героична армия, на която партията и народът могат напълно да разчитат. Цялата армия трябва добросъвестно да изпълнява свещения си дълг, да ускори превръщането си в първокласна военна сила на световно ниво, решително да защитава суверенитета, единството и териториалната цялост на страната, да оказва стратегическа подкрепа за великото възраждане на китайската нация и да дава по-голям принос за световния мир и развитие.

Съпротивата на китайския народ срещу японската агресия бе велика и трудна борба. Под знамето на обединения национален фронт, създаден по инициатива на Китайската комунистическа партия, народът на страната постигна първата пълна победа в съвременната история срещу чужда инвазия, заяви председателят Си Дзинпин в речта си на честването на 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия, пише КМГ.

Съпротивата на китайския народ срещу японската агресия беше неразделна част от световната антифашистка война. Чрез огромни жертви той даде значителен принос за спасяването на човешката цивилизация и запазването на световния мир, подчерта той.

Китайският председател посочи, че историята ни е научила, че съдбата на човечеството е неразривно свързана. Само като се отнасяме един към друг като към равни, съжителстваме в хармония и се подкрепяме взаимно, нациите и народите по света могат да гарантират общата сигурност, да премахнат корените на войната и да предотвратят повторението на исторически трагедии.