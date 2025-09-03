В САЩ ще плащат на полицията за идентифициране на нелегални имигранти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ заяви, че планира да предложи допълнителни средства, за да насърчи полицейските служители да помагат за „арестуването и отстраняването" на нелегални имигранти, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Министерството заяви, че ще предложи „възможности за възстановяване на разходи за държавните и правоприлагащите органи, помагащи на Имиграционната и митническа служба на САЩ да арестува и отстрани най-лошите от най-лошите, включително убийци, членове на банди, изнасилвачи, терористи и педофили от американските общности".

Участващите полицейски агенции могат да получават до 1000 долара на тримесечие на обучен служител „въз основа на успешното локализиране на нелегални имигранти, предоставено от Имиграционната и митническа служба, и цялостната помощ за по-нататъшното изпълнение на мисията за защита на родината".

Ходът е насочен към увеличаване на депортациите, като част от твърдата имиграционна политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Финансирането на инициативата ще дойде отчасти от бюджетни съкращения на други места. Данъчният план на Тръмп, например, включва намаляване на здравните помощи за граждани на САЩ с ниски доходи.