Вулканът Килауеа на Хаваите изригва (На живо)

Вулканът Килауеа КАДЪР: Ютуб/USGS

Вулканът Килауеа на Хаваите отново започна да изригва, изхвърляйки лава на 100 метра височина от кратера си на върха, предаде Асошиейтед прес.

Това е 32-ият път, когато вулканът изригва от декември насам. До момента лавата се задържа в кратера на върха, разположен в Националния парк „Хавайски вулкани“. 

Лава е започнала да тече от северния отвор в кратера Халемаумау, съобщи Геоложката служба на САЩ. Към сутринта е започнало изригваше и от южния отвор на кратера и от трети отвор между тях. 

Килауеа е един от най-активните вулкани в света. Намира се на остров Хаваи, най-големият от Хавайския архипелаг. Намира се на около 320 км. южно от най-големия град в щата - Хонолулу, който се намира на остров Оаху, пише БТА.  

