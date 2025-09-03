Вулканът Килауеа на Хаваите изригва (На живо)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вулканът Килауеа на Хаваите отново започна да изригва, изхвърляйки лава на 100 метра височина от кратера си на върха, предаде Асошиейтед прес.

Това е 32-ият път, когато вулканът изригва от декември насам. До момента лавата се задържа в кратера на върха, разположен в Националния парк „Хавайски вулкани“.

Лава е започнала да тече от северния отвор в кратера Халемаумау, съобщи Геоложката служба на САЩ. Към сутринта е започнало изригваше и от южния отвор на кратера и от трети отвор между тях.

Килауеа е един от най-активните вулкани в света. Намира се на остров Хаваи, най-големият от Хавайския архипелаг. Намира се на около 320 км. южно от най-големия град в щата - Хонолулу, който се намира на остров Оаху, пише БТА.