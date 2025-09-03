ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша задейства авиация, за да гарантира безопасността на въздушното си пространство

1320
СНИМКА: Pixabay

Полски и съюзнически самолети бяха задействани тази нощ, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия нанесе удари в   Западна Украйна, близо до границата с Полша, съобщи оперативното командване на полските въоръжени сили, цитирано от Ройтерс, цитирана от БТА.

„Руската федерация отново извършва удари по цели, разположени на територията на Украйна“, заяви оперативното командване в публикация в „Екс“.

„За да се гарантира безопасността на полското въздушно пространство, полски и съюзнически самолети действат интензивно в нашето въздушно пространство, докато наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, пише в съобщението.

Тази нощ цяла Украйна беше под въздушна тревога след предупрежденията на украинските ВВС за руски ракетни атаки и атаки с дронове.

Украинската противовъздушна отбрана е отблъснала на руска въздушна атака срещу Киев, съобщи военната администрация на града.

„Останете в укритията, докато не бъде дадено разрешение, че е чисто!“, написа в социалната мрежа „Телеграм“ началникът на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко.

СНИМКА: Pixabay

