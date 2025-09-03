Русия отрича да е подслушвала резиденцията на аржентинския президент

Русия отрече предположенията на аржентински представители, че може да е участвала в операция по подслушване, целяща да опетни правителството на президента Хавиер Милей преди парламентарни избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Аржентински съдия в понеделник забрани на медиите да публикуват аудиозаписи, направени в президентската резиденция „Каса Росада“, вероятно на Карина Милей, сестрата на президента и началник на неговия кабинет.

Министерството на сигурността на Аржентина подаде наказателна жалба, в която се твърди, че са правени незаконни записи на правителствени служители, включително на Карина Милей, като част от операция за очерняне на правителството. Министерството заяви, че политическата опозиция е участвала, но също така намекна за участието на Русия, обвинявайки жители на Аржентина от руски произход в „извършване на действия за оказване на влияние върху населението в полза на геополитическите интереси на Русия“.

Говорител на Милей в социалната мрежа „Екс“ също така предположи, че руски оперативни агенти може да са участвали в записите и в „по-широк заговор“, свързан с политическата опозиция на Милей, както и в „дезинформационна кампания за сваляне на правителството“.

Руското посолство отрече всякакво участие и отхвърли „публичните спекулации“, че разузнавателните му служби са записвали телефонни разговори в „Каса Росада“.

„Не са предоставени доказателства в подкрепа на тези твърдения. Желанието да се виждат „руски шпиони“ на всеки ъгъл е ирационално и разрушително“, заяви посолството на Русия в Буенос Айрес.

Правителството на Милей е изправено пред обвинения в корупция, след като през август в новинарските медии изтече серия от аудиозаписи, в които гласът на лице, за което се твърди, че е бившият ръководител на аржентинската Агенция за хора с увреждания, описва схема за подкуп, за която той твърди, че е замесена Карина Милей.

Федерален съдия започна наказателно разследване по обвиненията в подкуп.

Скандалът избухна преди ключовите междинни избори през октомври, които са възможност за Милей да разшири правителството си от сегашното му малцинство. Междинните избори са предшествани от местни избори в провинция Буенос Айрес на 7 септември, в която в момента доминира перонистката опозиция.