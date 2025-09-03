Конгресът разсекрети хиляди документи по случая „Епстийн“

Комисия на Камарата на представителите на САЩ публикува първата партида документи от разследването на скандално известния сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде АФП. Над 33 000 страници материали, свързани с делото, бяха качени на уебсайта на Комисията по надзор и реформа, след като Министерството на правосъдието ги предаде.

„Ние сме в процес на качване на тези документи, за да осигурим пълна прозрачност и за да може всеки в Америка да ги види", заяви председателят на комисията Джеймс Комър. „Работим възможно най-бързо. Искаме те да станат публични възможно най-скоро."

Комисията на Комър беше издала призовка към Министерството на правосъдието, а първият пакет документи бе предаден миналия месец. Засега не е ясно какво ново съдържат публикуваните досега материали, тъй като хиляди страници, свързани с делото „Епстийн", вече са били разсекретени.

В изявление комисията посочи, че очаква още документи от Министерството на правосъдието, като те се редактират, за да бъдат защитени „самоличностите на жертвите" и премахнати „всички материали, съдържащи сексуално насилие над деца".

Епстийн, заможен финансист с високопоставени контакти, почина в затвор в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес по обвинения в трафик на непълнолетни момичета, набирани за сексуални услуги.

Президентът Доналд Тръмп някога е бил негов приятел и според The Wall Street Journal името му е било сред стотиците, открити по време на преглед на файловете от Министерството на правосъдието, макар че няма доказателства за неправомерни действия от негова страна.

Поддръжниците на Тръмп от години са обсебени от случая „Епстийн", убедени, че представители на „Дълбоката държава" пазят сътрудници на Епстийн сред демократите и холивудските среди, но не и Тръмп. Те реагираха остро, когато през юли ФБР и Министерството на правосъдието обявиха, че Епстийн се е самоубил, не е изнудвал влиятелни личности и не е поддържал „списък с клиенти".

Миналия месец Министерството на правосъдието публикува протокол от интервю с Гислейн Максуел, сътрудничката на Епстийн, в което тя заявява, че Тръмп е бил дружелюбен към осъдения, но „никога не се е държал неуместно с когото и да е".

Максуел, която излежава 20-годишна присъда за набиране на непълнолетни момичета за Епстийн, бе разпитана от заместник-главния прокурор Тод Бланш – бивш личен адвокат на Тръмп. 63-годишната Максуел, единствената осъдена от близкото обкръжение на Епстийн, беше преместена от затвор във Флорида в обект с минимална охрана в Тексас след интервюто, пише БГНЕС.