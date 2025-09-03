ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 6 край Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 бе регистрирано днес край бреговете на полуостров Камчатка. Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 6 бе регистрирано днес край бреговете на полуостров Камчатка в Далечния изток на Русия, предаде ТАСС, като се позова на местния филиал на Единната геофизична служба към Руската академия на науките.

Трусът е станал на дълбочина от 10 километра, с епицентър на 233 километра от град Петропавловск Камчатски, съобщава БТА.

Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Камчатка се намира в сеизмичен район, където често стават земетресения и изригват вулкани.

В края на юли край полуострова бе регистриран най-силният трус на Земята от 2011 г. Земетресението с магнитуд 8,7 доведе до образуването на вълни цунами в Тихия океан.

