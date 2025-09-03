ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Очакват хеликоптер за гасенето на пожара в Рила

Времето София 25° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21221443 www.24chasa.bg

Спор и изстрели във въздуха между гръцки и турски рибари край Самотраки снощи

1672
Егейско море Снимка: Пиксабей

Напрежение е възникнало снощи между турски и гръцки рибари в морето между гръцките острови Тасос и Самотраки в северната част на Егейско море, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Гръцките рибари твърдят, че техни турски колеги навлизат в гръцки териториални води, където извършват незаконен риболов. Според видеоматериали, качени от гръцки рибари в социалните мрежи, турски риболовни кораби са достигнали на едва 4-6 морски мили от бреговете на Самотраки.

Напрежението се е увеличило снощи около 22 ч., когато гръцки рибари са се отправили към зоната, за да поискат от турците да я напуснат. Тонът между двете групи се е повишил и турските рибари дори са произвели изстрели във въздуха.

Според гръцките рибари властите на Гърция не са взели мерки след инцидента.

Егейско море Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание