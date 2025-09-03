Международна организация по Миграция мисия за България обявява

С предмет „Доставка на ИТ, фотографско, комуникационно и видео оборудване“ по проект BG65AMPR001-2.001-0015 „Предоставяне на подкрепа на лица, търсещи международна закрила в България“ по договор № 812108-59/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-2.001-0016 „Повишаване на информираността и толерантността на обществото и подкрепа за интеграция“ по договор № 812108-60/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-2.001-0003 „Информационни центрове за мигранти - подкрепа за социално включване на мигранти в България“ по договор № 812108-62/10.09.2024 г., проект BG65AMPR001-2.001-0009 „Информация и подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция“ по договор № 812108-63/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-1.003-0001 „Подкрепа за интеграция на бежанци от Украйна“ по договор № 812108-2/30.01.2025г., проект BG56AMPR001-1.003-0002 „Създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца - бежанци в България“ договор №812108-31/20.06.2025г., финансирани от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027г. с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ИСУН 2020 https :// eumis 2020. government . bg /

Интернет страницата на Международна организация по миграция в България https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23:59 ч. на 17.09.2025 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10:00 ч. на 19.09.2025 г. в офиса на Международна организация по миграция.