ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Къде работят по 4 дни седмично?

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21222324 www.24chasa.bg

Израелски дронове са пуснали гранати в близост до миротворците на ООН в Ливан

1148
Дрон СНИМКА: Пиксабей

Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) съобщиха днес, че израелски дронове са пуснали четири гранати в близост до миротворци, докато те са разчиствали пътни блокади, препятстващи достъпа до тяхна позиция в южната част на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Това е една от най-сериозните атаки срещу персонала и имуществото на ЮНИФИЛ от сключването на споразумението за прекратяване на военните действия през ноември миналата година", се казва в изявлението на ЮНИФИЛ.

Една от гранатите е паднала на разстояние от 20 метра от персонала и превозните средства на ООН, а останалите три – на около 100 метра.

ЮНИФИЛ заявиха, че израелската армия е била предварително информирана за работата на миротворците по разчистване на пътищата в района.

Миналата седмица Съветът за сигурност на ООН единодушно прие да удължи мисията за поддържане на мира в Ливан до края на 2026 г., след което ще започне едногодишен процес на плавно и безопасно намаляване на силите и изтегляне от страната.

Временните сили на ООН са създадени през 1978 г. и патрулират по южната граница на Ливан с Израел.

Дрон СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание