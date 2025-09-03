На 3 септември 2025 г. в Пекин на площад Тянанмън в 9.00 часа започна тържественото отбелязване на 80-та годишнина от победата в Световната антифашистка война и на съпротивата на китайския народ срещу агресията на милитаристка Япония. Церемонията започна с реч на ръководителя на КНР и Китайската комунистическа партия/ККП/. Тази реч демонстрира мощен изказ на исторически размисли, национална гордост и стратегически послания. Това съобщи КМГ.

Един от ключовите моменти в тази реч бе посветен на историческата победа в Световната антифашистка война и специално мястото и участието на Червената армия на Китай, т.е. на Китайската народно-освободителна армия на Китай/КНОА/ в съпротовителната борба срещу японската агресия. Несъмнено делата на тази армия под ръководството на ККП са символ на издръжливост, революционен дух и патриотичен героизъм, проявени в такива знаменателни сблъсъци с японската импераска патрия като «Битката при Пинсингуан» през септември 1937 г. и «Офанзивата на стоте полка» през август-декември 1940 г.

Капитулацията на милитаристка Япония е несъмнено триумф на китайския народ на един от най-важните фронтове в рамките на Втората световна война. Китай загуби 35 милиона граждани в тази война, като по-голямата част от тези жертви са мирни жители на геноцидната политика на японските агресори. Достатъчно е да се припомни «Нанкинското клане», отнело живота на над 300 000 жени, деца и старци.

Си Дзинпин почете огромните жертви на китайския народ и отдаде почит към ветераните, участвали в съпротивата на китайския народ. Той определи техния принос като жизненоважен за световния мир и човешката цивилизация като призова народите по света да помнят историята и жертвите, да ценят мира и да гледат към бъдещето през призмата на разбирателството и плодотворното мирно сътрудничество.

В тази своя глобална визия ръководителят на ККП и Китай предупреди че днес човечеството е на кръстопът – мир или война, диалог или конфронтация – и призова народите да се отнасят един към друг като към равни, насърчавайки общност на споделена съдба.

Тези призиви за мир са подкрепени със силни утвърждения за националната сила и единство. Бе заявено че КНОА е сила от световна класа, която е готова да защити националния суверенитет, единство и териториална цялост, засилвайки уверената позиция на Китай по регионални и глобални въпроси.

Речта беше произнесена преди най-големия военен парад в историята на Китай. Този парад демонстрира авангардни оръжия -хиперзвукови ракети, лазерни оръжия, съвременни танкове и самолети, и роботизирани бойни единици.Това не бе просто демонстрация за военна мощ, а нагледно потвърждение за технологичния напредък на Китай и готовността му да защитава националните си интереси.

Едновременно с това присъствието на парада на лидерите на Русия, Иран, КНДР и други е ясен сигнал, че Народен Китай е за трансформация на моноцентричния глобален ред, поддържан от Запада. Това присъствие е заявление, че КНР твърдо се придържа към политиката на многополярност като значително по-справедлива система на международни отношения, създаваща възможности и за малки държави и народи да отстояват своя суверенитет. Накратко, речта на Си Дзинпин е повече от възпоменание – тя е стратегическа декларация за историческата легитимност на Китай, както и за неговия геополитически курс в глобалното му позициониране.