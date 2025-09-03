Израелската армия прехвана ракета, изстреляна от Йемен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия съобщи, че е прехванала ракета днес, изстреляна от Йемен след като сирените за въздушна тревога бяха активирани в Тел Авив и други области на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Режимът на хусите в Йемен, подкрепян от Иран, обстрелва с ракети и дронове Израел от хиляди километри на юг в израз на солидарност с палестинците.

Израел вече отговори с ответни удари в контролираните от хусите части на Йемен, поразявайки ключовото пристанище Ходейда. В последната му въздушна атака бяха убити високопоставени служители на режима, както и министър-председателя Ахмед ар Рахауи.

Хусите, които контролират най-населените области в Йемен, атакуват и кораби в Червено море от началото на конфликта в ивицата Газа през октомври 2023 г.