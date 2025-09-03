ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцката полиция разби мрежа за контрабанда на горива от Румъния

Гръцката полиция задържа 20 души при операция срещу мрежа за контрабанда на горива. СНИМКА АРХИВ

Най-малко 20 души са били задържани от гръцката полиция при операция срещу мрежа за контрабанда на горива, съобщава „Прото тема", цитирана от БТА. Според наличните до момента сведения горивата са идвали от Румъния.

При операцията властите са открили и конфискували стотици хиляди евро, получени от незаконната дейност.

По последни данни полицията е установила склад в Синдос край Солун, където се е извършвало претоварването на горивата от Румъния и разпространението им към мрежата от бензиностанции на престъпната група.

Според същите сведения членовете на групата са внасяли разтворители от България и Румъния, с които са подправяли горивата.

Освен обвинения за контрабанда и укриване на данъци на заподозрените се очаква да бъдат повдигнати обвинения и в измама, защото е установено, че на клиентите на бензиностанциите е било наливано по-малко гориво от отчетеното от колонките.

