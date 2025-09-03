ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турските власти разпоредиха нови арести на предста...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21223676 www.24chasa.bg

Турция отчете инфлация от 32,95 на сто през август - най-ниската от близо 4 години

884
Инфлацията в Турция е 2,04 процента на месечна база и 32,95 на сто на годишна база. СНИМКА АРХИВ

Турция отчете през август най-ниската инфлация за последните 45 месеца и продължава да бележи спад спрямо предходния месец. Това стана ясно след публикуването на данните за инфлацията през месец август от Турския статистически институт. Инфлацията е 2,04 процента на месечна база и 32,95 на сто на годишна база.

За шестмесечен период инфлацията е нараснала с 25,16 на сто.

Според данните на Турския статистически институт наемите са скочили с 39,62 процента.

При цените на производителите на вътрешния пазар на годишна база се наблюдава увеличение от 27,62 на сто в минното дело и добивната промишленост, 24,73 процента в преработващата промишленост, 26,68 на сто в производството и разпределението на електроенергия и газ и 55,35 процента във водоснабдяването.

Месечните данни показват увеличение от 1,97 на сто в минното дело и добивната промишленост, 1,78 процента в преработващата промишленост, 10,09 процента в производството и разпределението на електроенергия и газ и 0,82 на сто във водоснабдяването.

Инфлацията в Турция е 2,04 процента на месечна база и 32,95 на сто на годишна база. СНИМКА АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание