82 нелегални мигранти са заловени от турската брегова охрана в района на Измир

Лодка с мигранти. СНИМКА: АРХИВ

Общо 82 нелегални мигранти са заловени край бреговете на Сеферихисар и Чешме в окръг Измир, съобщи на сайта си Командването на турската бреговата охрана. Сред заловените групи мигранти има и деца, пише БТА.

Гумена лодка с 41 мигранти, сред които 17 деца, е била засечена от бреговата охрана в морето край брега на Сеферихисар.

Друга лодка е била засечена от разузнавателен самолет край бреговете на Чешме. Екипите за борба с контрабандата и организираната престъпност на бреговата охрана са задържали 23 нелегални мигранти на борда, от които 8 деца.

При акцията на екипите в друга лодка били заловени 10 нелегални мигранти, между които две деца, които се подготвяли да отплават.

В същия район край залива Учбурун екипи на бреговата охрана са заловили друга група от 8 нелегални мигранти, между които едно дете, докато се опитвали с лодка да излязат в открито море.

Екипите са задържали двама души, замесени в нелегалния трафик на мигранти, които са предадени на правосъдните органи в Измир.

Нелегалните мигранти са предадени на областната Дирекция по миграция в Измир, за да бъдат върнати обратно.

