Марк Рюте очаква скоро да има яснота за гаранциите за сигурност на Коалицията на желаещите за Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви днес, че очаква на утрешната среща в Париж или скоро след това да има яснота за това какви гаранции за сигурност може да даде на Украйна Коалицията на желаещите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Рюте направи това изявление на съвместна пресконференция с естонския президент Алар Карис.

Естония ще участва в доставките за Украйна на оръжия американско производство и е готова да изпрати военен контингент в Украйна, ако такъв ход бъде одобрен от Коалицията на желаещите, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Естонският президент каза това на днешната пресконференция с Рюте.

Оръжейната инициативата на САЩ и НАТО "е чудесно начинание в тази посока. Искам да подчертая днес, че Естония подкрепя изцяло тази инициатива и че с радост ще участваме в нея. Естония ще продължи да подкрепя Украйна в защитата на свободата ѝ", изтъкна Карис.

Генералният секретар на НАТО благодари на Естония за нейния голям принос към алианса. Рюте отбеляза, че Естония е лидер в борбата с киберзаплахите, иновациите и подкрепата за Украйна.