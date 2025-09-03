Гръцкият парламент гласува закон, предвиждащ затвор до 5 г. за незаконен престой в страната

Парламентът на Гърция гласува на първо и на второ четене законопроект на правителството, който криминализира незаконния престой в страната и предвижда наказание от 2 до 5 години затвор и глоба от 5000 евро за нелегалните мигранти, които не се завърнат доброволно в страните си на произход, съобщи на сайта си министерството на миграцията и убежището.

В съобщението се уточнява, че целта на новите разпоредби е да укрепят инструментите на гръцката държава за борба с нелегалната миграция, за предотвратяване на злоупотребата със системата за предоставяне на убежище и за улесняване на връщането на граждани на трети страни.

Освен криминализиране на незаконния престой законът отменя възможността за легализиране на дългосрочния престой в страната от над 7 години и ограничава възможностите за последващо искане за международна закрила с цел предотвратяване на злоупотреби.

Предвижда се възможност за административно задържане до 24 месеца, което няма да бъде прекъсвано при внасяне на възражения.

Съкращава се и срокът за доброволно напускане на страната на 14 дни с възможност за електронно наблюдение.

Въвежда се възможност за забрана за влизане в Гърция за срок до десет години в случай на опасност за обществения ред или за сигурността.

По време на дебатите в парламента министърът на миграцията и убежището Танос Плеврис заяви: „Посланието е ясно: Ако се озовеш тук и имаш право на международна закрила, ще получиш убежище. Ако убежището ти бъде отказано, имаш два избора: или ще отидеш в затвора, или ще се върнеш в родината си".

Законопроектът беше критикуван от Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН), съобщи Ройтерс. Според службата на световната организация разпоредбите могат да доведат до криминално преследване срещу мигранти, които се нуждаят от международна защита. ВКБООН препоръчва ускоряване на процедурите по предоставяне на убежище, което би могло да позволи бързо разграничаване на бежанците от останалите мигранти и определяне на съответните административни мерки, пише БТА.