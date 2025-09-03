Турските власти разпоредиха нови арести на представители на опозицията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турските власти разпоредиха днес задържането на седем длъжностни лица от ръководени от опозицията общини в Истанбул като част от продължаващите разследвания срещу основната партия, която се противопоставя на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предадоха Ройтерс и БТА, като се позоваха на телевизия НТВ (NTV).

Арестите идват след отстраняването на председателя на окръжната организация на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Челик вчера заради предполагаеми нередности при проведената през 2023 г. конференция на окръжната организация на НРП.

Това съдебно решение предизвика рязък спад на пазарите, като турските акции затвориха с 3,57 процента надолу във вторник, след като по-рано се сринаха с повече от 5 процента. Акциите в основния борсов индекс BIST 100 паднаха с 1,8 процента при отварянето в сряда.

Турската полиция задържа днес петима служители от истанбулската община Бешикташ и двама от община Авджълар, информира още НТВ.

Кметовете от НРП са сред 15-мата, изпратени в затвора като част от обширно разследване за предполагаема корупция, насочено към ръководените от НРП общини, отбелязва агенцията. Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, който е основният политичеки противник на Ердоган, също беше арестуван.

НРП отхвърля обвиненията.

Лидерът на партията Йозгюр Йозел, който нарече решението на съда от вторник "напълно незаконно", ще говори довечера на митинг на НРП в района Зейтинбурну в Истанбул.

Решението, свързано с конференцията на НРП в Истанбул, би могло да повлияе на друг съд в столицата Анкара при отделно дело на 15 септември, което може да отстрани Йозел от позицията му.

В рамките на това дело съдът разглежда предполагаеми нередности в процедурите по време на 38-ия редовен партиен конгрес на НРП през 2023 г.