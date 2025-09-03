Кремъл: Мнението на Мерц за Украйна не трябва да се взима под внимание след критиките му срещу Путин

Кремъл обяви днес, че възгледите на Фридрих Мерц по въпроса за разговорите за край на войната в Украйна не трябва да се взимат под внимание след серията от "доста недобри" изказвания на германския канцлер за руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мерц заяви в интервю, излъчено по германската телевизия "Зат Айнс" (Sat.1) вчера, че Путин е "може би най-сериозният военнопрестъпник на нашето време" и че "няма място за снизходителност" към подобни хора.

Русия отрича нейните сили да са извършили каквито и да е военни престъпления в Украйна, или Путин да е издавал заповеди, които могат да се тълкуват като военни престъпления, посочва Ройтерс.

Запитан по време на визитата на руската делегация в Китай относно предложението на Мерц за мирни преговори Русия – Украйна в Женева, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че е малко вероятно мненията на канцлера на Германия да се вземат под внимание след последните му изявления.