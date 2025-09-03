ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По-тежки обвинения за Никола Бургазлиев след смърт...

Милорад Додик призова партиите в босненската Република Сръбска да бойкотират президентските избори

Милорад Додик КАДЪР: Екс/MiloradDodik

Отстраненият от длъжност президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик очаква всички политически сили от автономната единица да бойкотират предсрочните президентски избори, насрочени от босненската Централна избирателна комисия (ЦИК) за 23 ноември. Той заяви това в интервю за обществената телевизия на Република Сръбска РТРС.

„Очаквам всички останали партии да решат да бойкотират (изборите), никой в ​​Република Сръбска не иска избори, дори опозицията. Призовавам ги да се обединят около решението на парламента, че няма да излязат на избори. Ако отидат, ще нарушат това решение, а това означава, че са подчинени на Сараево", заяви Додик пред медията.

Додик беше осъден през февруари на една година затвор и шест години забрана да заема публични длъжности заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност, който следи за спазването на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в страната преди 30 години.

След като присъдата влезе в сила, на 6 август ЦИК на Босна и Херцеговина прекрати мандата на Додик, който бе избран на общите избори през 2022 г.

ЦИК обяни предсрочни избори за президент на Република Сръбска на 23 ноември, а Додик насрочи на 25 октомври референдум във връзка с присъдата и отстраняването му от длъжност.

Днес Додик подчерта, че на този етап в Република Сръбска всичко ще се решава с референдуми.

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

