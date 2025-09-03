"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След срещата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун с руския президент Владимир Путин в социалните мрежи се появи интересно видео. На него служители на Ким старателно забърсват всички мебели в стаята, до които се е докоснал севернокорейският лидер и отнасят чашата, от която е пил.

Лидерите на Северна Корея и Русия се срещнаха в сряда след мащабния военен парад в Пекин.

Във видеото, публикувано в Telegram, се вижда как двама служители полират облегалката на стола, на който седеше Ким, и отнасят чашата му на поднос. Един от тях забърсва дървените подлакътници на стола и дори масата пред него. Interesting, everything that Kim Jong Un has touched is wiped clean after he departs from a location

pic.twitter.com/eYaPayurFE — Smita Prakash (@smitaprakash) September 3, 2025

„След преговорите персоналът, придружаващ лидера на КНДР, внимателно унищожи всички следи от присъствието на Ким", пише руският журналист Александър Юнашев в своя Telegram канал Yunashev Live.

„Те отнесоха чашата, от която той пи, избърсаха тапицерията на стола и онези части от мебелите, които корейският лидер беше докоснал. Официалната част на срещата приключи, Путин и Ким напуснаха офиса много доволни и отидоха да пият чай в по-спокойна атмосфера"

Не е ясно дали Ким е наредил това поради опасения от тайните служби на Путин или на Китай, но диктаторът от Пхенян не е единственият световен лидер, който се тревожи за защитата на своето ДНК.

Охранителите на руския лидер събират урината и фекалиите му в запечатани торбички, когато той е в чужбина, и ги доставят в специални куфари до Москва, пише "Дейли мейл".

Федералната служба за охрана (ФСО) на Путин очевидно извършва този ритуал от 2017 г. насам, за да попречи на чуждестранните лидери да събират информация за здравето му въз основа на неговите екскременти.

По време на разговорите си севернокорейският лидер обеща пълната си подкрепа на Путин, като се ангажира да направи „всичко възможно, за да помогне" на Москва, а руският президент благодари на Пхенян за изпращането на войски да се сражават срещу Украйна.

По данни на Южна Корея Ким е изпратил около 15 000 войници в подкрепа на Русия. Оценките за броя на убитите севернокорейски войници варират между 600 и 2000.

Срещата между двамата се състоя в рамките на тържествата в Пекин по повод годишнината от официалната капитулация на Япония във Втората световна война.

Няколко часа по-рано Ким и Путин придружаваха китайския президент на мащабния военен парад – първата подобна среща на лидерите на трите страни от началото на Студената война.

След парада Ким и Путин пътуваха в една кола до държавната резиденция.

„Ако има нещо, което мога или трябва да направя за вас и руския народ, считам това за свой братски дълг", каза Ким на Путин.

Путин се обърна към Ким с „Уважаеми председател на държавните дела" на руски език и му отправи най-сърдечни поздрави. Двете страни са обвързани с договор за взаимна отбрана до 2024 г. и двете са обект на тежки международни санкции – Русия заради войната в Украйна, а Северна Корея заради ядрената си програма.

„Напоследък отношенията между нашите страни придобиха специален, доверителен и приятелски характер, както и характер на съюзници", заяви Путин и похвали севернокорейските специални сили, които бяха разположени, за да помогнат на руските войски. „Вашите войници се сражаваха смело и героично".

„Бих искал да отбележа, че никога няма да забравим жертвите, които вашите въоръжени сили и семействата на вашите военнослужещи са понесли", заяви Путин.

Посещението в Пекин, първото известно пътуване на Ким в Китай от началото на пандемията, даде на севернокорейския лидер първата му възможност да се срещне с Путин и Си заедно.

Парк Уон-гон, експерт по Северна Корея в Университета Ewha Womans в Сеул, определи посещението като голяма пропагандна победа за Ким.

„Да върви рамо до рамо със Си Дзинпин и Путин. Какъв по-добър начин да покаже статуса си пред света и пред народа си?"

Президентът Доналд Тръмп разкритикува лидерите на Китай, Русия и Северна Корея за „заговор срещу Съединените американски щати", докато течеше военният парад.

В огромното военно шоу Пекин представи най-новите високотехнологични оръжия на страната, включително лазер, който според експертите може да изгори електрониката или дори да заслепи пилотите, както и ракети D5-5C, няколко наземни безпилотни бойни системи, хиперзвукови ракети и подводници.

Тръмп разкритикува срещата в публикация в "Трут соушъл" във вторник вечерта, като помоли Си да „предаде най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато заговорничат срещу Съединените американски щати".

Съветникът по външна политика на Кремъл Юрий Ушаков отговори на посланието на Тръмп, като заяви: „Бих искал да кажа, че никой не е заговорничил, никой не е кроил планове, няма конспирации. Никой дори не е имал такава мисъл".

Той добави: „Мога да кажа, че всички разбират ролята, която играят Съединените щати, настоящата администрация и лично президентът Тръмп в настоящата международна ситуация."

Това се случва само ден, след като американският президент разкритикува високите мита на Индия, а премиерът на страната Нарендра Моди беше забелязан да се ръкува с Путин.

Мнозина подозираха, че топлото отношение на Моди към Путин е реакция срещу митата, наложени от Тръмп на Индия за закупуването на руски петрол.

Индия, заедно с Китай, са двата най-големи купувачи на руски петрол, който е ключов източник на приходи за Москва от нахлуването в Украйна през февруари 2022 г.

Президентът наложи на Индия 50% мита върху някои стоки в отговор, като обвини Делхи, че финансира военните действия на Путин.

След като видя Моди да се сближава с Путин и Си преди военния парад, Тръмп написа гневен пост в "Трут соушъл".

„Малко хора разбират, че ние правим много малко бизнес с Индия, но те правят огромен бизнес с нас. С други думи, те ни продават огромни количества стоки, като най-големият им „клиент", но ние им продаваме много малко – досега това беше напълно едностранна връзка и така е било в продължение на много десетилетия", каза той.

„Причината е, че досега Индия ни е налагала толкова високи мита, най-високите от всички страни, че нашите фирми не могат да продават в Индия. Това е напълно едностранна катастрофа!

Освен това Индия купува по-голямата част от петрола и военните си продукти от Русия, а много малко от САЩ. Сега те предложиха да намалят митата си до нула, но вече е късно. Трябваше да го направят преди години. Просто няколко прости факта, над които хората да се замислят!!!"

Събирайки 26 държавни глави, включително иранския президент Масуд Пезешкиан, срещата на Си е наречена „Ос на бунта" от западни анализатори, които коментираха анти-НАТО позицията на страните.

В момент, в който Тръмп е насочил поглед към Нобелова награда за мир, всяко ново концентриране на военна сила в Изтока, включващо Русия, ще предизвика тревога в Запада.