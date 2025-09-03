Трима души бяха убити при нападение с хладно оръжие в ресторант в Сеул

Трима души бяха убити днес при атака с хладно оръжие в ресторант в южнокорейската столица Сеул, като се предполага, че след това извършителят е опитал да се самоубие, предаде Йонхап, като се позова на властите.

Нападателят, който е на около 40 години, е атакувал двама мъже и една жена с остър предмет в ресторанта, намиращ се в южната част на Сеул, съобщиха полицията и спасителни екипи и добавиха, че атака е станала в 10:57 ч. местно време (1:57 ч. по Гринуич).

Жертвите са откарани в болница, но не са оцелели. Предполага се, че заподозреният е опитал да се самоубие, но е бил спасен.

Полицията смята, че мотивът на заподозрения е свързан с търговски спор и добави, че в момента тече разследване по случая, пише БТА.