Сръбският президент Вучич обяви, че ще се срещне с 14 китайски компании в Пекин

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще се срещне с 14 китайски компании в Пекин, където се намира на многодневно посещение по повод честването на 80 годишнината от победата на Китай над Япония по време на Втората световна война, предава сръбската обществена телевизия РТС, цитирана от БТА.

"Радвам се, че Сърбия привлича толкова голям интерес. Това са някои компании, които работят в нашата страна, към които имаме задължение да проявяваме уважение в Китайската народна република, но също така и поне десет компании, с които досега не сме имали никакво сътрудничество", каза Вучич.

Съвместните проекти между Сърбия и Китай включват инвестиции в инфраструктура и полицейско сътрудничество. Миналата година Китай беше най-големият инвеститор в Сърбия с над един милиард евро инвестиции, предаде РТС.

Вучич се срещна в Пекин с представители на специализираната в минното дело китайска компания „Гуандун Хонгда".

„Те представиха планове за развитие на минни и инженерни проекти, модернизиране на съществуващите мощности и трансфер на технологии. Вярвам, че тяхното присъствие ще допринесе за по-бързия напредък на страната и ще засили допълнително всестранното икономическо сътрудничество между Сърбия и Китай", написа Вучич в профила си в Инстаграм.

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до края на посещението му в Пекин ще има разговори с китайското ръководство, включително и с президента на страната Си Цзинпин.

Вучич вече проведе разговор с руския президент Владимир Путин, който също е поканен в китайската столица по повод 80 годишнината от победата на Китай над Япония.