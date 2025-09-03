Русия обяви, че ще помогне на Китай да надмине САЩ в областта на ядрената енергия

Русия ще помогне на Китай да изпревари САЩ като най-голям производител на ядрена енергия в света, заяви след разговори в Пекин ръководителят на руската държавна ядрена корпорация "Росатом" в коментар, излъчен днес по държавната телевизия и цитиран от Ройтерс и БТА.

САЩ експлоатират най-голямата мрежа от ядрени реактори в света с инсталиран капацитет от близо 97 гигавата. Китай обаче се стреми да построи десетки реактори и е имал 53,2 гигавата работещ капацитет на ядрени реактори към април 2024 г., според данни на Администрацията за енергийна информация (EIA) на САЩ.

"Китай има амбициозни планове за развитие на атомната си енергия, като е поставена задачата да се настигнат и надминат САЩ по инсталиран капацитет, което означава достигане на капацитет от над 100 гигавата", каза ръководителят на "Росатом" Алексей Лихачов пред руската държавна телевизия. На въпрос на медията дали Русия ще помогне на Китай за постигане на тази цел, Лихачов отговори: "Разбира се, ще помогнем. Вече помагаме."

Русия вече е съдействала за изграждането на четири ядрени реактора в Китай и строи още четири, а Пекин се нуждае от голямо количество уран и ядрено гориво за амбициозните си планове, каза Лихачов.

В резултат на това Китай ще трябва да разработи ново поколение реактори със затворен ядрено-горивен цикъл (при който отработеното ядрено гориво се използва отново след преработка - бел. ред), базирани на руска технология, добави той.