Учители от различни краища на Румъния протестираха пред сградата на правителството в Букурещ

Няколкостотин учители от различни краища на Румъния протестираха днес пред сградата на правителството на площад „Виктория" в Букурещ. Те скандираха "оставка" и огласиха района с вувузели, свирки и тъпани. Акцията продължи цял час, въпреки жаркото слънце.

Демонстрантите развяваха плакати с надпис „Единни сме силни", „Боложан, остави ни на мира, иди си в къщи с Даниел Давид", „Министърът чете проучвания, но не вижда реалността", „Защитаваме румънското училище", „Разрушаването на системата на образованието в Румъния – държавна измяна" и др.

Не липсваха и иронични колажи, на които президентът Никушор Дан и премиерът Илие Боложан бяха представени като Лоръл и Харди - комедиен дует от ранната класическа холивудска ера на американското кино, видя на място БТА.

„Цял месец протестирахме пред Министерството на образованието с надеждата да решим проблемите в сектора. Но ресорният министър Даниел Давид не е способен да повдигне пред управляващите нашите проблеми. Затова сметнахме, че трябва да се явим тук, на площад „Виктория" и да поискаме оставката на цялото правителство", коментира Василе Трифу, главен секретар на Независимия синдикат на предуниверситетското образование.

Недоволни учители ще протестират на площад „Виктория" и в четвъртък и петък. За понеделник, когато започва новата учебна година, в Букурещ е планиран митинг-шествие с участието на 30 000 души. Демонстрацията ще започне в 11:00 ч. местно (и българско) време пред сградата на правителството и ще приключи в 16:00 ч. пред президентството. Към нея ще се присъединят и студентите в Румъния, стана ясно вчера.

В оставащите три работни дни до първия учебен ден на 8 септември всеки учител трябва да реши сам за себе си дали ще бойкотира тържествата, дали ще призове учениците си да не прекрачват прага на учебните заведения или ще е за редовно начало на учебната година. Не е известно и какво ще се случи на втория учебен ден – 9 септември. Възможно е тогава учителите да дойдат на училище, но да не влязат в час, научи на място БТА.

Повод за протестните действия станаха мерките, предприети от правителството на премиера Илие Боложан. Те предвиждат увеличаване на броя на часовете в задължителната норма на учителите, увеличаване на броя на учениците в клас, сливане на учебни заведения и намаляване на доходите.