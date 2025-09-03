Управляващата партия в Сърбия призова гражданите да участват в митинг срещу блокадите

Председателят на управляващата в Сърбия Сръбска прогресивна партия (СПП) Милош Вучевич призова днес гражданите да участват в митинг на 7 септември в около 120 града срещу студентските блокадите, но и в подкрепа на традиционното семейство.

В интервю за сръбската телевизия "Хепи" Вучевич припомни, че за събота, 6 септември, протестиращите студенти и подкрепящите ги граждани организират протест, който ще бъде и Парад на гордостта. Седмицата между 1 и 7 септември е обявена в сръбската столица за Белград прайд - Седмица на гордостта.

Вучевич подчерта, че митингът, или "съборът" в неделя ще бъде и символ на традиционните сръбски ценности и ще противостои на Прайда в събота, пише БТА.

"Това са ценностите, в които вярваме ние, като не оспорваме правото на другите да вярват в други неща или да се събират с други мотиви", подчерта той и допълни, че първоначално митингът срещу блокадите е бил планиран за събота, но е отложен за неделя заради обявения протест.

Вучевич отбеляза, че тазгодишният Белград прайд се е превърнал в "прайд" на протестиращите. "Имат ясна политическа ориентация. И досега имаха определени политически послания, но те се отнасяха преди всичко до проблемите на тази общност и техните ценности", допълни той.

В последните 10 месеца сръбските студенти блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха почти ежедневните масови антиправитествени протести с искане за свикване на предсрочни избори и наказания за виновните за смъртта на 16 души, които загинаха след срутване на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година.