Париж осъди атаката срещу миротворци на ООН в Ливан

Франция категорично осъди днес израелската атака срещу мироопазващите сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) и отбеляза, че защитата на "сините каски" трябва да бъде гарантирана, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Париж заяви, че "защитата на "сините каски", както и сигурността на персонала, имуществото и помещенията на ООН трябва да бъдат гарантирани в съответствие с международното право и резолюция 1701" на Съвета за сигурност.

"ЮНИФИЛ трябва да може да изпълнява безпрепятствено мандата си и да упражнява свободата си на движение", посочи в изявление френското външно министерство.