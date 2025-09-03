ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха кокаин и канабис с помощта на полицейско ку...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21225760 www.24chasa.bg

Париж осъди атаката срещу миротворци на ООН в Ливан

1112
Защитата на "сините каски" трябва да бъде гарантирана СНИМКА: Екс/@PaulWar76911334

Франция категорично осъди днес израелската атака срещу мироопазващите сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) и отбеляза, че защитата на "сините каски" трябва да бъде гарантирана, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Париж заяви, че "защитата на "сините каски", както и сигурността на персонала, имуществото и помещенията на ООН трябва да бъдат гарантирани в съответствие с международното право и резолюция 1701" на Съвета за сигурност.

"ЮНИФИЛ трябва да може да изпълнява безпрепятствено мандата си и да упражнява свободата си на движение", посочи в изявление френското външно министерство.

Защитата на "сините каски" трябва да бъде гарантирана СНИМКА: Екс/@PaulWar76911334

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол