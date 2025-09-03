Премиерката на Дания посрещна Зеленски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен прие днес украинския президент Володимир Зеленски в официалната си резиденция в Мариенборг, предаде Укринформ, като се позова на изявление в "Екс" на канцеларията на Фредериксен.

"Министър-председателката Мете Фредериксен току-що прие президента Зеленски в официалната си резиденция, преди да започне срещата с Групата на северните и балтийски държави. Укрепването на Украйна е на първо място в дневния ред", пише в публикацията, цитирана от БТА.

Фредериксен подчерта, че северните и балтийските държави са сред най-силните поддръжници на отбраната на Украйна.

"Ето защо се радвам, че може да се срещнем в Мариенборг със Зеленски. Да покажем недвусмислената си подкрепа за Украйна. Да наложим допълнителен натиск на Русия", каза тя.

Тя похвали украинците за това, че показват "впечатляваща сила и способност" да защитават страната си, докато руският президент Владимир Путин "продължава подлите си атаки".

"Отговорът на руската агресия не е свързан само със сигурността на Украйна. Той е свързан със сигурността на Европа. На световния ред, който познаваме. Само със силна Европа и силна Украйна можем да гарантираме траен и справедлив мир", добави Фредериксен.

В същото време, датското правителство обяви, че ще започне производство на гориво за ракети с голям обсег в Дания, съобщи Ройтерс.

Зеленски пристигна в Дания за двустранна среща с Фредериксен и преговори с лидерите на страните от Групата на северните и балтийски държави, известна като формата НБ8 (от съкращението на английски на името на групата - NB8). В Групата са Литва, Латвия, Естония, Дания, Финландия, Швеция, Норвегия и Исландия.