САЩ: Ще продължим военните операции срещу наркокартелите

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет днес заяви, че военните операции срещу наркотрафикантите няма да приключат с вчерашния удар срещу венецуелски плавателен съд, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Имаме ресурси във въздуха, ресурси във водата, ресурси на кораби, защото това е изключително важна мисия за нас и няма да спре само с този удар", каза Хегсет в интервю за телевизия "Фокс Нюз".

"Всеки друг трафикант в тези води, за когото знаем, че е определен като наркотерорист, ще се изправи пред същата съдба", добави той.

Във вторник американската армия уби 11 души при удар срещу венецуелски плавателен съд, за който се предполага, че незаконно е превозвал наркотици, съобщи президентът Доналд Тръмп. Това е първата известна операция на администрацията му, след разполагането на военни кораби в южната част на Карибския басейн.