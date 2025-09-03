ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха кокаин и канабис с помощта на полицейско ку...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21226137 www.24chasa.bg

САЩ: Ще продължим военните операции срещу наркокартелите

1548
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет днес заяви, че военните операции срещу наркотрафикантите няма да приключат с вчерашния удар срещу венецуелски плавателен съд, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Имаме ресурси във въздуха, ресурси във водата, ресурси на кораби, защото това е изключително важна мисия за нас и няма да спре само с този удар", каза Хегсет в интервю за телевизия "Фокс Нюз".

"Всеки друг трафикант в тези води, за когото знаем, че е определен като наркотерорист, ще се изправи пред същата съдба", добави той.

Във вторник американската армия уби 11 души при удар срещу венецуелски плавателен съд, за който се предполага, че незаконно е превозвал наркотици, съобщи президентът Доналд Тръмп. Това е първата известна операция на администрацията му, след разполагането на военни кораби в южната част на Карибския басейн.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол