ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха кокаин и канабис с помощта на полицейско ку...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21226190 www.24chasa.bg

ЕК завърши предложението за дългосрочния бюджет на ЕС 2028—2034 г.

1020
Европейската комисия Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Европейската комисия прие втори пакет от седем секторни предложения, които допълват предложението за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028-2034 година.

През юли Комисията представи предложението за бюджет, възлизащ на почти 2 трилиона евро по текущи цени.

Днес Комисията допълва това предложение, като приема втори пакет от седем секторни предложения относно: програма „Единен пазар и митници", програма „Правосъдие", програма на „Евратом" за научни изследвания и обучение, Инструмент за сътрудничество и извеждане от експлоатация в областта на ядрената безопасност, програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала „Игналина" в Литва (програма „Игналина"), Решение за отвъдморско асоцииране, включително Гренландия, и програма „Перикъл V".

Като следваща стъпка, бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС ще бъде обсъден от държавите членки в Съвета с единодушие и с одобрението на Европейския парламент за многогодишната финансова рамка.

Европейската комисия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол