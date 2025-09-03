Италиански депутати се включват в мисията на Грета Тунберг към Газа

Четирима италиански парламентаристи ще се включат в глобалната хуманитарна флотилия за Газа, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Това са евродепутатката Бенедета Скудери от „Съюз Зелени Левица", депутатът от Демократическата партия Артуро Ското, евродепутатката от Демократическата партия Анализа Корадо и сенаторът от „Движение 5 звезди" Марко Кроати. И четиримата парламентаристи са представители на италиански опозиционни партии.

Четиримата депутати на борда на италиански плавателни съдове, които ще влязат в състава на флотилията, ще отпътуват за Газа в неделя вместо в четвъртък, както беше планирано заради прогнозирано лошо време в Средиземно море, което вече забави напредъка на цялата флотилия, потеглила от Барселона. Лидерката на Демократическата партия Ели Шлайн заяви, че ЕС и италианското правителство трябва да подкрепят флотилията, след като израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че корабите ще бъдат конфискувани и хората на борда им ще бъдат задържани и третирани като заподозрени за тероризъм.

На борда на един от корабите от флотилията е шведската активистка Грета Тунберг, припомниха световните агенции.

Същевременно италианският външен министър Антонио Таяни осъди израелската атака срещу силите на ООН в Ливан. Това стана след като силите на ООН в Ливан казаха, че израелските сили са хвърлили четири гранати близо до миротворци на ООН, докато те са разчиствали пътна блокада.

Мисията на ООН в Ливан заяви, че това е една от най-сериозните атаки по миротворците й там от края на конфликта между Израел и „Хизбула" в края на ноември. Една от хвърлените гранати е паднала на 20 метра от персонала и превозните средства на ООН.

Осъждането от страна на Таяни дойде чрез пост в „Екс" след негова среща със съветника по близкоизточните въпроси на президента на САЩ Доналд Тръмп – Масад Булос. Таяни припомни, че мисията на ООН в Ливан гарантира сигурността и стабилността на близкоизточната страна.

Италия участва с над 1000 военни в тази мисия, припомня АНСА.

По повод обстрела италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пък заяви, че той не е бил грешка, а е бил избор на израелските сили, който той дефинира като неприемлив и неразбираем.

"За разлика от минали инциденти, засегнали нашият контингент, този път не става дума за грешка, а за нещо случило се независимо от волята на израелските сили, а според онова, което казват силите на ООН в Ливан, става дума за умишлен избор", каза Крозето и заяви, че ще изрази силно възражение пред израелския си колега.