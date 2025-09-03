Президентът на Полша иска силно присъствие на US военни в страната

Новият президент на Полша Карол Навроцки ще посети днес Белия дом, за да укрепи отношенията си с президента на САЩ Доналд Тръмп и да изрази позицията си, че Вашингтон трябва да поддържа силно военно присъствие в европейската държава, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Визитата във Вашингтон е първото пътуване в чужбина на Навроцки, откакто той пое поста миналия месец. Тя идва, след като Тръмп предприе необичайната стъпка да се намеси в изборите на дългогодишния си съюзник Полша, подкрепяйки Навроцки, който бе издигнат от консервативната партия "Право и справедливост" (ПиС).

Сега, след като пое поста, Навроцки - бивш боксьор аматьор и историк, се надява да задълбочи отношенията си с Тръмп в този напрегнат момент за Варшава.

Тръмп е все по-разочарован от неспособността си да накара руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски да седнат на масата за преговори, за да се сложи край на войната между съседните на Полша държави.

Миналия месец Тръмп се срещна с Путин в Аляска, а след това и със Зеленски и няколко европейски лидери в Белия дом. Президентът републиканец излезе от тези срещи с увереността, че ще успее бързо да организира преки преговори между Путин и Зеленски и може би тристранни преговори, в които да участва и той.

Оптимизмът му за сключване на споразумение за прекратяване на войната обаче се изпари, тъй като Путин все още не е проявил интерес да седне на масата за преговори със Зеленски.

"Може би трябва да се бият още малко", каза Тръмп в публикувано през уикенда интервю за консервативния вестник "Дейли колър" и добави: "Знаете ли, просто продължавайте да се биете, колкото и да е глупаво, продължавайте".

В Полша и в цяла Европа се наблюдава и повишено безпокойство относно дългосрочния ангажимент на Тръмп за силно военно присъствие на САЩ на континента – съществен фактор за възпирането на Русия.

Някои ключови съветници в американското правителство се застъпват за прехвърляне на американските войски от Европа към Индо-тихоокеанския регион, където Китай е най-значимият стратегически и икономически съперник на САЩ. В момента в Полша са разположени около 8200 американски войници, но според Пентагона броят им редовно се променя.

"Залогът на посещението на президента Навроцки е много висок", каза Питър Доран, анализатор във Фондацията за защита на демокрациите.

"Тръмп ще има възможност да оформи преценката си за новия полски президент, а Навроцки ще има възможността да направи същото по отношение на Тръмп. Неуспехът на тази среща би означавал изтегляне на американски сили от Полша, а успехът би означавал ясна подкрепа за Варшава като един от най-важните съюзници на Америка на предна линия", допълни анализаторът.