Путин от Китай: Готов съм да се срещна със Зеленски, нека дойде в Москва (Видео)

Владимир Путин заяви днес пред журналисти в Пекин, че е готов да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски.

"Готов съм да се срещна с него. Но има ли смисъл да се срещнем?", каза руският президент, цитиран от "Скай нюз".

"Нека Зеленски дойде в Москва и срещата ще се състои. Ако срещата бъде добре подготвена, съм готов на нея", добави руският лидер.

На въпрос дали войната е към края си, той заяви, че "има светлина в края на тунела".

„Вярвам, че ако има здрав разум, е възможно да се постигне споразумение за приемлив вариант за прекратяване на този конфликт. Виждаме, че и настоящата администрация на САЩ има волята и желанието да намери това решение. Мисля, че има светлина в края на тунела. Ще видим. В противен случай ще бъдем принудени да постигнем всичките си цели с военни средства", каза Путин.

Според руския президент страната му напредва във всички фронтове в Украйна. По думите му Украйна „не е способна" да започне мащабни офанзиви и в момента се опитва да запълни празнините, като прегрупира силите си.

Визитата си в Китай той определи като "много полезна и позитивна".

Путин заяви, че са сключени споразумения относно „Силата на Сибир 2" – предложен газопровод за износ на енергия от Русия към Китай.

На твърденията на Доналд Тръмп, че Си Дзинпин е поканил Путин и Ким Чен Ун, за да "заговорничат срещу САЩ" руският президент отговори, че Тръмп има "добро чувство за хумор".

„Никой не каза нищо негативно по отношение на настоящата администрация на САЩ", каза той.

„Всички, с които се срещнах, подкрепиха срещата ни в Анкъридж и изразиха надеждата си, че позицията на Тръмп ще доведе до края на военния конфликт, така че няма ирония или шеги", коментира още Путин.

На въпроса дали планира да бъде покани Доналд Тръмп в Москва в близко бъдеще, Путин отговори, че няма планирана среща, но „поканата е на масата".